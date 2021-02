Renault Megane Grandtour – edasi nüüd ka hübriidselt

Laetavate autode (ehk siis täiselektriliste ja pistikhübriidide) turuosa moodustas 2020. aastal Euroopa Liidus pisut üle 10 protsendi, 2023. aastaks oodatakse selle numbri kahekordistumist. Nii tõi Renault lisaks uuenenud Zoe-le sügisel turule tervelt kolm elektrilist mudelit – täishübriidse Clio ning seinast laetavad Capturi ja Megane.

Megane asendas Renault mudelirivis indeksit 19 kandva Golf-klassi sõiduki 1995. aastal ning veerandsajandiga on neid kaubaks läinud enam kui seitse miljonit. Neljanda põlvkonna mudelit tutvustati 2016. aastal ning tõdeti, et tegu on suhteliselt soodsa hinnaga nägusa ja innovaatilise autoga.

Muudatused kapoti all

Erinevaid kuluvedelikke (mootoriõli ja mootoribensiin) liialt tarbida armastanud 1,2- ja 1,6-liitrised ottomootorid on tänaseks ajalugu ning see on väga hea! Nende asemel on koos Daimleriga loodud tõeliselt suurepärane 1,3-liitrine.

Seda pakutakse mitmes seades, kuid kõik nad on paindlikud, vaiksed ja sitked, baasmootori rolli täidab aga 85 kW arendav üheliitrine. Õlipõletajatest on valikus vaid 1,5-liitrine 85 kW mootor (testisime neid mootoreid juba varem Renault Kadjari kapoti all), mis annab autole piisava dünaamika, kuid on seejuures väga säästlik. Sügisel lisandus valikusse ka pistikhübriid, täispika nimega Renault Megane Grandtour E-TECH Plug-in Hybrid.

Viimane on varustatud täiesti uue 68 kW arendava vabalthingava ottomootoriga, mis paaritatuna 49 kW elektriajami ja generaatorkäivitiga suudab arendada kuni 117 kW ning tippkiiruseks on 183 km/h (jäi kahjuks järele proovimata). Ligi 400-voldise (pinge sõltub veidi täidetusest) kõrgepingeaku mahutab 9,8 kWh ning täitub olenevalt laadijast 3 kuni 5 tunniga.

Bensiinipaak mahutab hübriidil 39 liitrit, mis põimituna täiselektrilise kuni 50 km sõiduulatusega võimaldab läbida ligi 900 km. Siiski pole see auto mõeldud mõlema energiaallika tilgatumaks ammutamiseks, vaid pigem lühikesteks sõitudeks, mille vahepeal auto uuesti laadija külge ühendatakse.

Valikus ka sedaan