FOTOD | Uus S-klassi Mercedes jõudis Eestisse

Ajakirjanikele esitletud Mercedes-Benz S 500 4MATIC L nime kandva mootori töömaht on 2999 cm3, võimsus 320 kW ja pöördemoment 520/1800-5800 Nm/p/min. Kiirendus 0-100 km/h on 4,9 sekundit ja tippkiiruseks 250 km/h. Keskmine kütusekulu on 8,5 l/100 km, seega kulub keskmiselt aastal kütusele 1181 eurot.