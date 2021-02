Carl Pei: menukast telefonitootjast tundmatuks kõrvaklapitootjaks

Teisisõnu: Üksplussist sai Eimiski ja selle esimene toode saab olema paar juhtmevabasid nööpkuulareid (kõrvaklappe).

Popi Hiina telefonitootja OnePlus kaasasutaja ja direktor Carl Pei lõi firmast mullu septembris lahku ja otsustas midagi uut proovida.

See midagi on õigupoolest eimidagi – Pei uus ettevõte kannab nime Nothing (ee mitte midagi, tühiasi). Nothing on aasta alguses UK-s Londonis startinud idufirma, mis tahab valmistada tehnoloogiavidinaid.

Esimesena on oodata juhtmeta kõrvaklappe – selliseid nutisõbralikke, nööpkuular-tüüpi, mis peaksid müügile ilmuma juba suvel. Tänavuse aasta lõpupoole on oodata ka "teisi seadmeid".

Eesmärk on luua nutiseadmete ökosüsteem, mis omavahel ka usinalt suhtleksid – selles valdkonnas tüüpiline strateegia. Ka OnePlus hakkas telefonide kõrval hiljuti kõrvaklappe pakkuma.

Nothing ei pidanud alustama päris tühjade kätega. Sellesse on investeerinud juba näiteks GV, mis on Google'i katusfirma Alphabet riskikapitali-haru, aga ka varem Apple'i juhtkonda kuulunud Tony Fadell, Reddit'i tegevjuht Steve Huffman ja Twitch'i kaasasutaja Kevin Lin.

Teadupoolest püüdis nutinduses iseseisvalt läbi lüüa ka Andy Rubin, kes kaasasutas Androidi opsüsteemi loonud firma Android Inc ja juhtis selle tarkvara arendamist ka hiljem Google'is.

Rubini telefonifirma Essential pidas vastu neli aastat ja kolm kuud (2015-2020) ning suutis turule tuua ainult ühe mudeli, mida levitas eelkõige USAs.

Arvestades tõika, et juhtmeta nööpkuularite maailm on konkurentsi tuugalt täis, on kerge uskuda, et Nothing'i teekond jääb pigem lühidaks.

Eriti kui arvestada Pei hiljutist kommentaari, et sellise tootega on hea kerge alustada, mis jätab mulje, et ega neil sellele tootetüübile midagi erilist tegelikult lisada pole. Ja kui see nii kerge on, võiks ju toodet avalikkuse ees välja hõigates sellest ka pilti näidata. Praegu peame leppima mittemidagiütleva kuvatõmmisega Nothingi kodulehelt.

Aga loodame parimat – et Pei teab, mida teeb. Firmale valitud nimi on küll intrigeeriv!