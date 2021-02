Oluline sõnum ülekaalulistele: teadlased avastasid läbimurdelise kaalulangetaja

Semaglutiid on looduslikult esineva hormooni sünteetiline versioon, mis toimib aju ja soolestiku söögikeskustele, tekitades küllastustunde. Ainet toodavad soolestiku rakud ning kui pärast söömist tõuseb veres selle tase, siis annab see ajule signaali „kõht on täis", kirjutab väljaanne Medscape.

Kontserni Novo Nordisk valmistatavat ravimit semaglutiidi (glükagoonilaadne peptiid-1 (GLP-1)) turustatakse juba II tüüpi diabeedi ravimina. Ravimi suurtes annustes manustamist ei ole seni piisavalt kaua uuritud, et teada saada, kas sellel on toimivaid pikaajalisi tagajärgi.

Ajakirjas New England Journal of Medicine kirjeldatud kliinilises uuringus testisid Chicago Northwestern University teadlased aga ravimit palju suuremas koguses ja eesmärgiga tuvastada selle rasvumisvastast toimet.

Uuringus osales 2000 inimest 16 riigist ning nad süstisid endale 68 nädala jooksul nädalas semaglutiidi või platseebot. Selgus, et need, kes said ravimit, kaotasid keskmiselt ligi 15 protsenti oma kehakaalust, platseebot saanud patsiendid aga vaid 2,4 protsenti.

Rohkem kui kolmandik ravimit saanud osalejatest kaotas üle 20 protsendi oma kaalust, teatab The New York Times.

Mis on tähelepanuväärne: paljudel patsientidel paranesid seejuures ka diabeedi ja diabeedieelse seisundi sümptomid. Kuid teadlased märkisid ka, et vaatamata selle uuringu positiivsetele tulemustele on ka probleeme, sealhulgas seedetraktiga seotud kõrvaltoimeid - iiveldust, oksendamist ja kõhulahtisust. Samas lõpetas seedetrakti probleemide tõttu uuringute 1. etapis ravimi võtmise vaid 4,5 protsenti osalejatest.

See ravim on "mängumuutja", ütles igal juhul uuringut juhtinud Feinbergi meditsiinikooli rasvumisuurija dr Robert F. Kushner. "See on rasvumise efektiivse ravi uue ajastu algus," sõnas ta.