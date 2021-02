Autohinnang: uus Mazda CX-3 – eelkõige lahe välimus, sisu pole ka üldse laita

Tõepoolest, masina külgjooned, metalset karva liistud, kapotikumerus ja katusekaar on sedavõrd hoogsad, et jätavad liikuva mulje ka seisva auto puhul. Ning kuna tegemist on sisuliselt maast kõrgemale üles tõstetud ja 20 cm pikemaks venitatud Mazda 2-ga, siis ongi uhke siluetiga kompaktse linnamaasturi laadne toode valmis! Välisdisain on selle auto suurim tugevus.

Mis toimub aga auto sisemuses ja kuidas saab see hakkama põhjamaa lumistel külateedel? Esiteks soovitan kindlasti mõelda lukspaketi valimisele - valgest nahast istmekatted mitte ainult ei näi vaid ka on luksukslikud, juhiiste ise on seejuures elektrooniliselt juhitav (ka nimmekumerus) ja selles on tõesti hea istuda. Lisaks sama klassi pinnad esipaneelil ja uste sisepindadel, roolisoojendus on teadagi kui hea praegusel aastaajal. See oli esimene mulje autosse sisenedes.

Teiseks lugesin mõtteis plusspunkte jaapani disainerile, kes masinale nii suured külgpeeglid külge pani - sõiduaegne kontroll taga ja külgedel toimuva suhtes on tõesti suurepärased. Paar punkti tuli küll kohe maha lahutada, kuna juhi vasaku käe tugi ukse sisepinnal oli tehtud ilmselgelt väiksemat sorti inimesele ja minu küünarnukk (kui iste pea maksimaalselt taga oli), sinna enam ära ei mahtunud.

Mis veel meeldis? Hea oli see, et multimeediadispleil toimuvat sai juhtina nii puutetundlikul ekraanil menüüpunkte vajutades kui kahe istme vahel olevast juhtnupust reguleerides. Meeldis see, kuidas roolil oli lahendatud püsikiirusehoidja juhtimine, ja et intuitiivselt hästi oli valitud koht kohvitopise jaoks istmete vahel. Meeldisid ümmargused ventilatsiooniavad. Ning esitulede poolt pakutav suurepärane valgustus pimedaajal.