„Praeguseks on UK tüve leitud 29 juhtu, LAV ja Brasiilia tüve me tuvastanud pole," ütles äsja Fortele Tartu ülikooli viroloogiaprofessor Irja Lutsar.

Professor Lutsar ütles, et Tartu ülikoolis tehakse koroonaviiruse nn suunatud sekveneerimist [genoomitüübi määramist - toim], kus on haaratud kõik Eestisse sisse toodud nakatumisjuhud, seires leitud juhud, terviseametile huvipakkuvad juhud ning need, kellel tekib nakatumine pärast kahte vaktsiinidoosi.