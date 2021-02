10 põnevat ja kasulikku fakti soomeugrilaste kohta

Kultuuripealinna tiitliga käib kaasas ka kultuuripealinna sümbol-lind Tsirk. Selle tiibadel on 26 sulge, üks iga soome-ugri rahva kohta. Praeguseks on lind külastanud paljusid soome-ugri piirkondi ja rahvaid: setosid, isureid, vadjalasi ja marilasi ning nüüd on ta taas Eestis, mulkide juures.

Soomeugrilased on ajalooliselt kasutanud nii enne pulmi kui ka pulmade ajal mitmeid viise, kuidas mõrsja töökust ja usinust välja selgitada. Eestlaste kohta on näiteks teada, et peig viskas salaja võtme kositava neiu voodi alla ja tuli nädala pärast vaatama. Kui võti veel nädala pärast seal oli, sai ta teada, et tegemist on lohaka tüdrukuga. Või peitis peig võtme vokikoonlasse. Mõne päeva pärast vaadates ja võtit koonlast leides teadis ta kindlasti, et tüdruk on laisavõitu ja teda ei maksa kosida. Maridel ja udmurtidel pidi pruut aga pulmas pannkooke küpsetama: vahel anti talle neli panni korraga ja ta pidi kõigiga hakkama saama, ilma et midagi kõrbema läheks.