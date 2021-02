Maal, Päikesesüsteemis ja üldse universumis on seletamatult palju kulda – kust see tuli?

Selgitusi on teisigi; näiteks on välja pakutud, et kulda võivad olla tekitanud supernoovad, mis on nii äärmuslikult jõulised, et n-ö pööravad tähti pahupidi. Kuid ka need nähtused ei selgita, kuidas on meie lokaalsesse universumisse sattunud nii palju kulda.