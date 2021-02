KUULA | "Istmesoojendus": Apple ei tee siiski oma autot koos Hyundaiga

Värsketest autouudistest on teemaks ka Tesla püüd vastutusest kõrvale hiilida ning see, kuidas Ühendkuningriik jõupoliitikaga vanemaid masinaid linnast välja surub. Kas tõesti on keskkonnasääst see, kui inimesed peavad lõppkokkuvõttes uue auto ostma, et mugavalt liigelda saaks? Ehk on ikkagi mõistlik vana võiduka lõpuni kasutada, selmet tekitada sadu tuhandeid masinaid, mis seisma jäävad?