Vaktsiin töötabki: Iisraelis on vanurite nakatumine koroonasse vähenenud 41 protsenti

Portaali Our World in Data andmeil on Iisraelis 100 inimese kohta manustatud juba enam kui 65 doosi ning vanuserühmade lõikes on hõlmatus veelgi suurem. Nii on ligi 90% riigi 60-aastastest ja vanematest inimestest siiani saanud vähemalt esimese doosi Pfizer/BioNTech'i vaktsiini.

Ajakiri Nature kirjutab nüüd, et Iisraeli Tervishoiuministeeriumi andmetel vähenes selles vanuserühmas jaanuari keskpaigast veebruari alguseni COVID-19 nakatumiste arv koguni 41% ja hospitaliseerimiste arv 31%.

59-aastaste ja nooremate seas, kellest vaid ca 30% on vaktsineeritud, vähenes juhtumite arv sama aja jooksul vaid 12% ja haiglaravi vajadus 5%.

Juhtumite arvu erinevus vanemate kui 60-aastaste ja neist nooremate inimeste vahel oli kõige suurem linnades, kus vähemalt 85% vanematest inimestest oli jaanuari alguseks esimese vaktsiinidoosi juba saanud.

Tulemused põhinevad umbes veerand miljoni COVID-19 nakatumise analüüsil ja on väga julgustavad märgid selle kohta, et vaktsiin populatsiooni tasemel toimib.

Eestis on tänaseks vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud 4 inimest 100 inimese kohta. Eesti sotsiaalministeerium on keeldunud vastamast forte.ee küsimusele, kas Eestis ilmsiks tulnud eliitvaktsineeritute juhtumid (Venemaa konsul, sotsiaalministeeriumi kantsler Priske, professor Lutsar jne) olid ministeeriumi kehtestatud vaktsineerimiskava rikkumised või mitte. Samuti pole teada, et ministeerium oleks algatanud vastavasisulisi uurimisi.

Tartu Ülikooli veebilehel „Tõenduspõhine info COVID-19 kohta" kirjutatakse, et kuigi tänaseks müügiloa saanud ja kasutusse võetud vaktsiinid on näidanud kliinilistes katsetes silmapaistvalt suurt tõhusust, on andmed nende efektiivsusest populatsiooni tasemel siiani napid.

Praeguseks on üle ilma kokku manustatud ca 132 miljonit vaktsiinindoosi - 1,7 doosi 100 inimese kohta. Kuna vaktsineerimisskeemid näevad enamasti ette kaht doosi, siis vaktsineeritud inimeste hulk on veelgi väiksem. On ilmne, et nii madal hõlmatus ei võimalda teha mingeid arvestatavaid uuringuid ega järeldusi.