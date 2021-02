Kristjan Port: inimkeha piirid – kui vanaks võime üldse elada?

Kas tulevikus elavad inimesed 150-aastaseks? Või isegi rohkem? Port selgitab, et inimkehal on siiski piirid. Umbes seitsme aasta jooksul vahetatakse inimese materiaalne keha välja – rakud uuenevad.

Kuigi tundub, et inimesed võiksid igavest elu justkui ihaldada, siis tõuseb vananedes hüppeliselt enesetappude arv. Miks see nii on?