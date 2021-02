Rootsi linnad keelavad koroonamaske

Viimase näitena on Halmstadi piirkonna ametnikud keelanud koolides maskide ja kõikide teiste isikukaitsevahendite kasutamise koolides. Omavalitsus viitab oma põhjenduses Rootsi terviseameti nüüdseks kustutatud väitele, et maskide kandmise tõhususe kohta puuduvad teaduslikud tõendid. Küll aga olevat suur tõenäosus, et maske kantakse valesti.

Tegelikult on ka alles üsna hiljuti avaldatud mitmeid uurimistöid, mis kinnitavad, et kaitsemaskid aitavad viiruse levikut tõkestada.

Kui Halmstadi piirkond oma otsusest peagi taganes, siis sarnaseid näiteid on Rootsis veelgi. Näiteks on Kungsbacka linna raamatukoguhoidjatele on antud korraldus mitte maske kanda.

Arvatakse, et need kohalikud maskikeelud on loogiline tulemus Rootsi riigi üheksa kuud kestnud järjekindlatele maskivastastele avaldustele.

Rootsis on viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta hetkel 429. Eestis on see märksa kõrgem ehk 518.

Hea lugeja: kui olete Rootsis ja puutunud isiklikult kokku maskikeeluga, siis palun kirjutage meile.