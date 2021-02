Algab erakordne konkurss: Euroopa kosmoseagentuur otsib uusi astronaute

„ESAs valitsev mitmekesisus ei peaks hõlmama mitte ainult meie astronautide päritolu, vanust, tausta ega sugu, vaid esineda võib ka füüsilisi puudeid. Selle unistuse elluviimiseks käivitan koos astronautide värbamisega paraastronautide teostatavuse projekti - uuenduse, mille aeg on kätte jõudnud," sõnas ESA inim- ja robotiuuringute direktor David Parker.

ESA on valitsustevaheline organisatsioon, mis loodi 1975. aastal ja mille ülesanne on kujundada Euroopa kosmosevõimekuse arengut ja tagada, et kosmosesse tehtavad investeeringud tooksid kasu Euroopa ja kogu maailma kodanikele.