Proovisõit: Uus Ford Kuga – ühtviisi kindlalt rööbastel nii suvel kui talvel

Ford on Euroopas jätkuvalt nagu sõõm värsket ookeaniõhku – ehkki sõiduomaduselt “sakslasega” võrreldav, teeb see sõidumugavuse ja varustusega neile silmad kaugelt ette. Senini. Tänini. Mille eest tuleb olla tootjale tänulik.

Fordi suurim takistus müügiedu saavutamisel siinses regioonis on hinnastamispoliitika. Kuigi sõidukid on hinda väärt, pole teised oma hinnasiltidele nii julgelt numbreid maalinud – see on peamine põhjus, miks me Focuseid, Mondeosid ja Kugasid edetabeli tippu murdmas ei näe.