PAHAENDELINE INTERVJUU UURIJAGA | Sellist koroonaviiruse taset pole eestlaste väljaheidetes iial varem olnud

Igal nädalal korraldab Keskkonnauuringute keskus reovee võtmist, millest teadlased otsivad koroonaviiruse jälgi. Rääkisime Veljo Kisandiga lähemalt, kuidas viirus reovette jõuab, milline uurimisprotsess välja näeb ning mida need tulemused meile näitavad.

Tema sõnul võib reoveest viiruse avastada umbes viis kuni seitse päeva varem kui inimesed satuvad sümptomite ilmnemise tõttu testimisele. Seega on see oluline eelhoiatus, aidates märgata piirkonniti viiruse leviku kasvu või kahanemist. Selgub ka, et viirus satub eelkõige inimese soolestikku, mitte aga uriini.

Milline on praegune olukord Eestis?

Kui veel nädala eest oli üsna stabiilne, siis nüüd võib öelda, et nii kõrget viiruse taset pole meie proovid seni näidanud kui käesoleval nädalal.

Kuidas jõuab koroonaviirus inimese väljaheidetesse, kui tegemist on hingamisteede viirusega?