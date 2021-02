Rahvas epideemia eest karantiini, olgu nende nõusolekul või mitte – kasutusel juba piibliajast

Kolmandas Mooseses raamatus annab Issand ise juhtnöörid, mille järgi pidid preestrid isoleerima pidalitõve tunnustega inimesed seitsmeks päevaks. Selle aja möödudes pidi preester patsienti uurima ja tuvastama, kas sümptomid on muutunud.

Sõna "karantiin" kasutamise ja nakatunute või reisijate süstemaatilise eraldamise alguseks võib lugeda keskaega, mil Veneetsiat rüüstas katk. Aastal 1347 tabas Itaalia poolsaart must surm ja kuigi keegi ei teadnud katku põhjust, oli selge, et haigus, mis ähvardas terve linnarahva hauda ajada, oli seotud reisijate liikumisega.

Sõna "karantiin" tuleb itaalikeelsest väljendist quaranta giorni, mis tähendab 40 päeva. Miks päevade arv oli just 40, seda ajaloolased ei tea, kuid põhjuseks võis olla see, et number nelja pidas eriti kaitsvaks arstiteaduse isa Hippokrates. 40 päeva peeti ajaks, mille vältel katkuhaige kindlasti kas terveneb või sureb.