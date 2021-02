INTERVJUU VIROLOOGIGA | Andres Merits: kas karta Briti, Brasiilia või Lõuna-Aafrika tüve?

Väiksemat ohtu kujutab endast viiruse adapteerumine teatud loomaliikidega, mis tähendaks viirusele loodusliku reservuaari tekkimist. See muudab viiruse kõrvaldamise - kui see üldse võimalik on - veelgi keerulisemaks.

Ja viimasel ajal eriti ebameeldiv variant on see, kui viiruse mutatsioonide tulemusena muutub vähemefektiivseks või kaob üldse viiruse-vastane immuunkaitse, mis on saadud haiguse läbipõdemise või vaktsineerimise tulemusel.

Kaugeltki mitte kõik mutatsioonid ei kujuta ohtu. Ohtu kujutavad mutatsioonid, mis muudavad viiruse omadusi meie jaoks ebameeldivaks. Selleks võib olla viiruse parem levik -see on viiruse jaoks loomulik evolutsiooniline suund-, parema levikuga võib kaasneda haiguse raskem läbipõdemine, mis küll viirusele endale soodne ei ole, kuid see asi võib niimoodi minna.

Viimastel kuudel on räägitud Briti tüvest, Lõuna-Aafrika tüvest, tüvedest, mis on leitud Saksamaal, Iisraelis jne. Kui suurt ohtu kujutavad uue koroonaviiruse mutatsioonid?

Näiteks on Briti tüvega viirus 70% nakkavam kui tema eelkäija. Mutatsioonid tegid viiruse agressiivsemaks ning nüüd aitavad viiruse ümber olevad „okkad" nagu kõigile ustele sobivad võtmed veelgi hõlpsamalt inimkeha rakkudesse tungida. See tähendab, et juhtumite arv kasvab kogu maailmas märkimisväärselt. Sarnane mutatsioon leiti ka Jaapanist ja Hiinast.

Mille poolest Briti ja Lõuna-Aafrika tüved „keskmisest" viirustüvest erinevad?

Tegelikult pole olemas mitte mingit „keskmist" ja ka meil Eestis on viirused äärmiselt varieeruvad. Briti tüve ehk tüve B.1.1.7 erinevus seisneb kaheksas uues mutatsioonis võrreldes tema algse esivanemaga. Tegelikult on neid mutatsioone rohkem, kuid kaheksa neist on kapsiidivalgus.

Võimalik, et neist kolm või neli on seotud viiruse parema seondumisega rakkudele, ja seetõttu on tõenäoline, et see viirus paljuneb organismis paremini. Selle tulemusel eritab nakatunud inimene suuremat hulka viirust ja sellest lähtuvalt viirus levib paremini. See on väga kokku pressitud ja ei kata sugugi kõike, mida on teada või oletatakse.

Briti tüvi on immunoloogiliselt kõigele vaatamata enam-vähem sarnane algse viirusega, mille vastu on vaktsiin. Kõikide märkide järgi toimib vaktsiin tema vastu sama hästi kui algse viiruse vastu. Väikesed vahed on, kuid suuri erinevusi mitte.

Samas Lõuna-Aafrika ja Brasiilia isolaatides ehk tüvedes, mida Brasiilia puhul nimetatakse B.1.351-ks ja Lõuna-Aafrika puhul B.1.1.28-ks, on mutatsioon mõlemal ühesugune, mis ilmselt mõlemal on tekkinud teineteisest sõltumatult, mis muudab ühte aminohappe jääki ogavalgus. Selle mutatsiooni toime eelnevalt eksisteerinud immuunvastusele on negatiivne.

Lõuna-Aafrika uurimused näitavad, et haigetelt, kes olid haiguse juba läbipõdenud, võetud vereseerumid blokeerivad algset viirust, aga teevad seda suhteliselt halvasti selle mutandiga.

Samuti on väidetud, et uued vaktsiinid, mis on kavandatud kõik algse viiruse vastu, on vähem efektiivsed Lõuna-Aafrika tüve vastu. Brasiilia oma kohta ma pole vastavaid andmeid näinud. Novavax-i vaktsiini, mis tulemas on, efektiivsus Suurbritannias oli väidetavalt 90% ja Lõuna-Aafrikas 60%. Vahe pole katastroofiline, kuid on selge.