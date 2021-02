INTERVJUU VIROLOOGIGA | Andres Merits: kas karta Briti, Brasiilia või Lõuna-Aafrika tüve?

Taani tüvi, ülinakkav Briti tüvi, ohtlikud Brasiilia ja Lõuna-Aafrika tüved - uued koroonaviiruse tüved paljunevad kogu maailmas nagu seened pärast vihma.Teadlased tunnevad juba umbes 100 tuhandet koroonaviiruse mutatsiooni. Mitte kõik neist pole surmavad, kuid mõned tekitavad siiski teadlastes ja arstides muret.

Näiteks on Briti tüvega viirus 70% nakkavam kui tema eelkäija. Mutatsioonid tegid viiruse agressiivsemaks ning nüüd aitavad viiruse ümber olevad „okkad" nagu kõigile ustele sobivad võtmed veelgi hõlpsamalt inimkeha rakkudesse tungida. See tähendab, et juhtumite arv kasvab kogu maailmas märkimisväärselt. Sarnane mutatsioon leiti ka Jaapanist ja Hiinast.

Viiruse põhiülesanne on iga hinna eest ellu jääda ja ta muutub seni, kuni ta leiab endale ideaalsed tingimused.

Millal ja millises riigis uus tapjaviirus ilmub, ei oska teadlased ennustada. Kuid inimkonna ajalugu tunneb ohtlikke mutante, näiteks hispaania gripp nõudis kahe aasta jooksul ligi 100 miljonit inimelu, mis oli üks meie planeedi suuremaid katastroofe. Kas ajalugu võib korduda?

Viimastel kuudel on räägitud Briti tüvest, Lõuna-Aafrika tüvest, tüvedest, mis on leitud Saksamaal, Iisraelis jne. Kui suurt ohtu kujutavad uue koroonaviiruse mutatsioonid?

Kaugeltki mitte kõik mutatsioonid ei kujuta ohtu. Ohtu kujutavad mutatsioonid, mis muudavad viiruse omadusi meie jaoks ebameeldivaks. Selleks võib olla viiruse parem levik -see on viiruse jaoks loomulik evolutsiooniline suund-, parema levikuga võib kaasneda haiguse raskem läbipõdemine, mis küll viirusele endale soodne ei ole, kuid see asi võib niimoodi minna.