TÜ uuring: koroonaviiruse hulk Eesti reovees jõudis rekordini

„Nii kõrget viirusetaset pole meie proovid seni näidanud. Siit võib välja lugeda, et nakatunuid on pea üle Eesti lisandunud nädalaga rohkelt,“ selgitas Tenson.

„Uute COVID-19 juhtude arv on olnud viimastel nädalatel väga suur, kuid pigem stabiilsel tasemel. Samuti on püsivalt kõrgel tasemel varjatud levikule viitav positiivsete testide osakaal. Ka haiglaravil olevate inimeste arv on püsinud stabiilne. Haigestumuse kasv on pärast piirangute leevendamist ootuspärane," rääkis Sepp.