Kiirelt tulnud, kiirelt läinud? Keegi ei tea, kuhu kadus koroonapandeemia Indias

Pandeemia eest hoidumise soovitused on Indias laialt levinud. Isegi telefonikõnet alustades peab esmalt kuulama valitsuse tellitud soovitusklippe käte pesemise ja maskikandmise kohta. Nüüd lisanduvad neile tungivad soovitused end koroonaviiruse vastu vaktsineerida lasta (Indias algas see töö 16. jaanuaril).

"Mis juhtus – see on miljoni dollari küsimus. Tervishoiumeetmed ilmselgelt toimivad: testimine aina suureneb, inimesed jõuavad haiglaravile kiiremini ja surmajuhtumid on languses. Muutuse põhjus jääb aga saladuseks," kinnitab Edinburgh' ülikooli rahvatervishoiu-teadlane Genevie Fernandes.

Kuidas see juhtus, jääb ka teadlastele seni saladuseks. Asi pole selles, et Indias tehakse senisest vähem koroonateste või tulemusi varjatakse.

Leidub ka uuringuid, mille osutusel võib koroona Indias just pigem edukalt levida. Linnades on õhk nii saastunud. et nõrgestab elanike immuunsüsteeme – ja seda reostavad aineosakesed võivad ka viiruseosakesi kauem õhus hõljumas hoida. Vähemalt teoreetiliselt.

Samas elavad paljud indialased nii viletsates oludes – palju haigusi ringlemas, vähe puhast joogivett ja toitu ning pesemisvõimalusi, inimesed elavad pead-jalad koos –, et nad on vahest juba liiga karastunud, et koroonapandeemial miljardiriigis pikka asu oleks.

India terviseministeeriumi andmetel on COVID-19 tagajärjel surnuid 1. veebruari seisuga 154 392. See annab suremusnäitajaks 1,44%, mis on tõepoolest märkimisväärselt madalam kui USAs või paljudes Euroopa maades, kus inimesed nii karastunud pole.

Samas on Brasiilias COVID-19 suremus palju kõrgem kui Indias, ehkki mõlemas on palju madala elatustasemega inimesi... Mine võta kinni.

Veel tasub märkida, et tüüpiline indialane on pigem noor, mis tähendab, et ta talub COVIDit tõenäoliselt palju paremini kui mõni vanur. Ainult 6% India elanikest on vanemad kui 65-aastased. Pool rahvastikust on vähem kui 25 aasta vanused.

85 000 koroonaviirusega nakatunud indialase juhtumit hõlmav uuring leidis samas, et vähemalt 65aastaste hulgas COVID-19 tõttu suremus pigem langeb.

Ilmselt on sellesse ikka jõudnud indialased juba nii vastupidavaks muutunud, et üks nakkushaigus küll enam maha ei murra... Mõned neist on ka juba nii rikkad, et saavad endale turvalisemat elu ja häid ravitingimusi lubada.

Karjaimmuunsusest on veel vara rääkida, aga antikeha-uuringute põhjal on mitmes piirkonnas juba nii paljud viirusega kokku puutunud (seejuures ilma sümptomiteta), et uute positiivsete testide arv peabki kahanemisteel olema.