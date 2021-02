Kiirelt tulnud, kiirelt läinud? Keegi ei tea, kuhu kadus koroonapandeemia Indias

Mis juhtus veel mõne kuu eest Indiat räsinud pandeemiaga? Praegu on sellest vähe järel – miks, ei oska keegi seletada. Veel mullu septembris oli tavaline, et India elanikud tegid ligi 100 000 positiivset koroonatesti päevas.

Hiina järel maailma rahvarikkaim riik tõotas koroonapositiivsete arvu poolest maailmas esimeseks pürgida. Haiglad olid ülerahvastatud, majandus valmistus "peakat hüppama"...

Siis leidis aset järsk pööre paremuse poole. Näiteks viimase seitsme päeva keskmine on 11 792 positiivset testi päevas ning juba septembri teisel poolel alanud langustrend jätkub.

Kuidas see juhtus, jääb ka teadlastele seni saladuseks. Asi pole selles, et Indias tehakse senisest vähem koroonateste või tulemusi varjatakse.