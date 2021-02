Škoda Octavia – keskpärasuse diskreetne võlu

Sama nime all on autosid toodetud varemgi, kuid Volkswageni grupi omanduses täitub mudelil tänavu veerand sajandit. Hiljuti jõudis see neljanda mudelipõlvkonnani.

Uuele Octaviale on ette heidetud ennekõike keskpärasust. Tegu on autoga, mis teeb kõike kindlalt, kuid samas nõudlikumate klientide jaoks napib emotsiooni. Õnneks nii nõudlikke pole palju – ka koroona-aastal jäi Octavia Eesti müügitabelites teisele kohale, mis on suurepärane tulemus. Aga mida toob endaga uus mudel?

Kristalselt teravad jooned

Nagu Škoda viimastel mudelitel tavaks, valitseb kujustuses teravus. Väidetavalt said disainerid inspiratsiooni böömi kristalli teravatest servadest – on ju Tšehhi läänepoolseim piirkond Tšehhia ehk Böömimaa tuntud mitte ainult autode, vaid ka oma klaasikunstnike poolest. Neile, kes ostavad auto juurde lugu, on see oluline.

Radiaatorivõre on uus ning loobutud on harjumuspärasest veidi liblikat meenutavast vormist. Kas see uus pisut üht Korea autot meenutav kuju on ka ilusam, jääb maitse asjaks, kuid muudatus pole ostjate šokeerimiseks liiga suur. Esilaternad on ühes tükis, kitsad ja piklikud ning neisse on integreeritud päevasõidutuled.

Ka esikaitseraud on saanud palju teravamad jooned, sinna on põimitud ka leed-udutuled. Suunatuled asuvad peeglites ning viimased on (mõistagi lisatasu eest) kokku klapitavad.

Külgvaates on samuti äratuntavalt tegu Octaviaga, ent jooned on veelgi teravamad. Kui teise põlvkonna universaal meenutas profiililt lihtsalt vorsti, siis nüüd on pisikeste proportsioonimuudatustega saavutatud kui mitte sportback, siis vähemasti neutraalne ja pigem meeldiv kuju. Sama kehtib luukpära kohta, jooned on teravamad ja proportsioonid veelgi paremini paigas.

Ka tagant näeb uus Octavia teistsugune välja – tuled on pikad ja kiiljad, mõistagi on muudetud tagumist kaitserauda. Kõik see on andnud rahvaautole sportlikuma ja nooblima väljanägemise.

Veelgi mahukam sisemus