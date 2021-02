Soolamisvaba libedusetõrje saladus – kala veri?

Aga las see liialdus jääda – liiklejate lollimaks mõtlemine ja vastavalt reageerimine on lihtsamalt hallatavam lahendus kui eeldamine, et kõik oskavad ka kiilasjääl ohuolukorda sattudes autot taltsutada. Seega lume ja jää eemaldamine mis iganes viisidel jääb osaks meie talvedest. Siis tuleks seda aga teha veidi säästvamalt ja sõbralikumalt ning see saladus võib peituda kalade veres.

Paraku on liiklus ootamatusi täis ning soolamise läbi tee jääst puhastamine on vaid vältimatu edasi lükkamine, mille käigus keegi talvesõidu kohta midagi juurde ei õpi. See jääb autojuhi enda initsiatiiviks, sest ka kohustuslikud libedasõidukoolitused on paras farss, mis rõhuvad sellele, kui paha libe on ja kuidas kohe juhitavuse kaotad, lumehange taha peitunud kaljult alla sõidad ja leekide sees röökides lõpu leiad.

Lisaks ka siinkirjutaja isiklik arvamus, et pidev teede soolamine teeb karuteene linnaelanike sõiduoskustele – pidev rõhumine sellele, et libe on paha-paha ja tuleb kohe likvideerida on kaasa toonud selle, et paljud juhid ei oska libedal pinnal ootamatusse olukorda sattudes adekvaatselt reageerida ning esimest lumehelvest märgates hakkavad põhjendamatult käituma.

Teiseks, infrastruktuuri kahjustamine. Klooriioonid tõstavad vee korrodeerimisvõimet ja see rikub ühtviisi nii terast kui asfalti. Sel põhjusel kannatavad eriti juba aja poolt näritud struktuurid – USA-s on soolamise tõttu isegi sildu kokku kukkunud.

Looduslik antifriis

Alternatiiv peaks olema midagi, mis laguneb kahjututeks komponentideks, aga mitte liiga kiiresti. Näiteks lennukite jääst puhastamiseks kasutatav propüleenglükool on küll vähem mürgine kui autodes jahutusvedelikuna kasutatav etüleenglükool, kuid toimib lühikest aega. Lisaks on see inimestele kahjutu, ent vee-elule mürgine.

Teadlased on aga avastanud, et nii mõnedki loomad ja putukad toodavad ka ise antifriisi – Alaska ämblikud toodavad proteiini, mis langetab vee külmumistemperatuuri mõne kraadi võrra. Antarktika hammaskala veres aga on glükoproteiine, mis ei lase nende verel maailma külmimates vetes jäätuda.

Kuigi need glükoproteiinid lagunevad välismaailma sattudes kiiresti, tegeleb USA teadlaste meeskond nende uurimisega. Esimene eesmärk on mõista, kuidas need proteiinid täpselt töötavad. Edasi on vaja mõista, kuidas need veega reageerivad – on tuvastatud, et need koosnevad kahest põhikomponendist, millest üks on palju kriitilisem.

Täpsemalt on jutt hüdroksüülrühmadest, mille hapniku- ja vesinikuaatomid ei luba veega kokku puutudes jääl tekkida. Lisaks “lukustuvad” need ka jääkristallide pinnale, peatades nende suuremaks kasvamise.

Nende laboritingimustes loomine ei ole lihtne ülesanne, kuid hetkel käivad katsed. Alguseks võetakse polüvinüülalkohol ehk PVA, mis on odav ja kahjutu ning kasutusel paljudes toodetes. Kuna PVA sisaldab samu hüdroksüülrühmasid, mille järjestust polümeerstruktuuris muuta saab, on täiesti reaalne, et sellest vormitakse uus loodussõbralikum toode jää eemaldamiseks.

See on sobilik ka spreina tootmiseks, mis kasvatab kasutusmugavust. Kuna see ei lagune liiga kiiresti, saaks seda kasutada kõigil pindadel, mis ka jääst puhtana püsima peaksid. Roostevabad autod ja lögavabad tänavad – ehk isegi mitte liialt utoopiline soovunelm?