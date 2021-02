Ülevaade: Venemaa erioperatsioonide läbiviimise alused

Rosgvardia üksused paiknevad üle Venemaa, nad on jaotatud ühte diviisi Moskvas (n-ö Dzeržinski diviis, vn отдельная дивизия оперативного назначения) ning kaheksasse regionaalsesse ringkonda, kirjutab Kaitseväe Akadeemia rakendusuuringute osakonnas töötav kolonelleitnant Riivo Piirson ajakirjas Kaitse kodu! 1/2021 .

Rosgvardiale on allutatud politsei eriüksused OMON (отряд милиции особого назначения) ja kiirreageerimise üksused SOBR (специальный отряд быстрого реагирования). Need üksused on kõigis Venemaa suuremates linnades.