Huawei meelitab taas ühe volditava telefoniga

Aasta alguses hakkas levima kõlakas, et suurimate telefonitootjate hulka kuuluv Huawei plaanib valdkonnast eemaldumist, sest USA-poolne vaenamine on tippmudelite tootmise raskeks teinud.

Huawei esindajad tõttasid seda kõmujuttu ümber lükkama ja tõepoolest – tundub, et Hiina firmal on plaan hoopis järjekordne volditav telefon välja lasta.

Õrrituspilti uskudes on uue voldiktelefoni nimi Mate X2. Selle eelkäijad on teadupoolest ainult Hiinas müügile saabunud Mate X (2019. a lõpp) ja ka Eestis (Elisast) 1299 euro eest tellitav Mate Xs (2020. a veebruar).

On usutav, et Mate X2 südames tuksub tippkiip Kirin 9000 (nagu sügisese tippmudeli P40 Pro puhul). Aga usutav on ka see, et Google'i teenuseid see pakkuda ikkagi ei saa, mis mudeli atraktiivsust läänes kahtlemata piirab...