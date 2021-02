Noormees viibis nii kaua koomas, et jäi pandeemiast ilma, aga COVID-19 põdes siiski kaks korda

Briti meediamaja The Guardian avaldas loo noormehest, kes pärast autolt löögi saamist kümme kuud koomas oli, enamiku senisest pandeemiast teadvusetult veetis ja hiljuti taas teadvusele tuli. Ta suutis koomas olles siiski kaks korda COVID-19 põdeda.

Ühendkuningriigi väikelinnas Burton Upon Trent elav 19-aastane Joseph Flavill sai möödunud aasta 1. märtsil mööduvalt autolt löögi ja vajus saadud ajukahjustuse tõttu kooma. See juhtus kolm nädalat enne riigis pandeemia tõttu eriolukorra kehtestamist.

Loo teevad eriliseks kaks tõika. Haruldane on nii lühikese aja jooksul rohkem kui korra COVID-19 põdeda kui ka kümnekuise kooma järel uuesti teadvusele tulla, eriti ilma suure ajukahjustuseta.

Flavilli lähedaste sõnul pole kindel, kui palju ta asjadest praegu täpselt aru saa. Nad selgitasid talle piirangute kohta (et miks nad ei saa tema juures haiglapalatis istuda), aga pole veel pandeemia olemust ja ulatust tutvustanud.

Leicesteri üldhaiglas viibinud nooruk koliti hiljuti Adderley Greenui hooldekeskusse kodulinnas. Tema taastumine on hetkel niikaugel, et noormees on hakanud teiste küsimise peale jäsemeid liigutama ning suhtleb lähedaste ja sõpradega pilgutuste ja naeratuste teel.