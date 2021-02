ID-kaardi brauserilaienduses avastati kriitiline turvaviga

Hilise teatamise põhjus peitub selles, et RIA sai jaanuari lõpus valmis plugina tarkvarauuenduse, milles kriitiline viga parandatud. ID-tarkvara (ID-Updater) annab nüüdsest kasutajatele märku, kui on vaja tarkvara uuendada. Kui tarkvara veel ei kuva automaatse uuendamise teadet, siis saab uue versioon alla laadida ID.ee kodulehelt.

Brauserilaienduse uuendamise järel peavad osad e-teenused omapoolseid muudatusi tegema. See tähendab, et seni kuni pole e-teenus värskeid uuendusi sisse viinud, ei saa sinna ID-kaardiga sisse logida.

Suuremad e-teenuse pakkujad on tänaseks vajalikud uuendused teinud ning ID-kaardi kasutamine ei ole neis teenustes seetõttu häiritud.

Kurjategija saanuks pistikprogrammi nõrkust ära kasutada, kui ta kas võtab üle või omab veebilehte, kus saab ID-kaardiga autentida. Kui kasutaja logib ründaja kontrolli all olevasse portaali ID-kaardiga, siis ründaja saanuks kasutada autentimistoimingu infot, et kasutaja nimel sisse logida mõnda teise e-teenusesse ilma, et ta seda teaks.