Teadlased avastasid võimaliku koroonaviiruse vastase ravi

Jutt käib ravimist thapsigargin, mis on väljaandes „Viruses" toodud materjalide põhjal paljutõotav laia spektriga viirusevastane aine ja millel on väga efektiivne toime SARS-CoV-2, aga ka tavalise koroonaviiruse, respiratoorse süntsütiaalviiruse (RSV) ja A-gripi viiruse vastu, kirjutab Medical Xpress .

Tapsigargiini võib seejuures kasutada nii enne aktiivset nakatumist kui selle ajal. See takistab viirusel endast rakkudes uute koopiate tegemist vähemalt 48 tunni jooksul pärast ühekordset 30-minutilist kokkupuudet. Ravim ei mõjuta seejuures mao happelisust ja seda võib võtta suu kaudu.

"Kuigi meil on selle viirusevastase ravimi ja selle mõju uurimine alles varajases staadiumis, on senised leiud olnud tohutult olulised," ütles uurimisrühma juht professor Kin-Chow Chang.

Ta lisas, et praegused leiud näitavad kindlalt, et tapsigargin ja selle derivaadid on paljulubavad viirusevastased ravimid COVID-19 ja gripiviiruse vastu ning võivad meid kaitsta ka järgmise haiguse X eest.