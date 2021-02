Koroona ülikoolides: välistudengid ei hüljanud Eestit

Tartu Ülikooli rahvusvahelise õpirände keskuse juhataja Ülle Tensing ütles Fortele, et kui 10. novembril 2019 õppis Tartu ülikoolis 1660 välisüliõpilast, siis aasta hiljem oli neid 1678.

„2020. aastal vastu võetud üliõpilaste arv jäi samaks, kuid statistilise näitaja suurenes eeskätt seetõttu, et kevadine pandeemia tegi õpingute lõpetamise keeruliseks. Välisüliõpilastel tekkis vajadus õpinguid pikendada ja nad jäid seetõttu ülikooli kauemaks," selgitas Tensing.

Ta märkis, et ülikool ei ole kogunud informatsiooni, kui palju välistudengeid on Eestis ning kui paljud on otsustanud pühadeks ja sellele järgnevaks eksamiperioodiks koju pöörduda. „Enamik neist jäi kindlasti Eestisse," arvas Tensing.

Tartu ülikooli kõik üliõpilased on alates detsembri teisest poolest olnud kaugõppel ja jätkavad sellega ka kevadsemestri alguses. Auditooriumis toimuvad vaid praktikumid, mida teisiti korraldada ei saa.Selle kohta, mis saab märtsis, teeb ülikool uue otsuse veebruari esimesel poolel.

Mis puutub Tallinna ülikooli, siis koroonast tingitud piirangutest tulenevalt otsustas see haridusasutus eelmisel aastal mitte väljastada viisa taotlemiseks vajalikku vastuvõtukirja nendest riikidest tulevatele kandidaatidele, kus nakatumiskordaja 3. augusti seisuga oli Eesti välisministeeriumi andmetel kõrgem kui 16.

„Kõigile vastuvõtueksami edukalt läbinud kandidaatidele pakuti võimalust kandideerimist järgmisel aastal jätkata. Võimalust kasutas ligikaudu 100 inimest, kelle puhul loodame, et nad saavad oma õpinguid käesoleva aasta sügisel alustada," ütles Tallinna ülikooli välisüliõpilaste vastuvõtu peaspetsialist Johanna Kukk.