Pandeemia sünged mõjud: see võib kiirendada puberteeti ja pärssida meeste suguvõimet

Alljärgnev tekst koondab eri teadustöödest pärit murelikke vihjeid, et pandeemia võib soodustada varaküpsust ja meeste viljatust.

Kas puberteedi- ehk murdeiga saabub pandeemia tingimustes varem (või vähemalt kiiremini)? Võimalik, et lapsevanemad on viimase aasta jooksul oma laste kasvusööste ja emotsionaalset tasakaalutust rohkem tähele pannud, kuna kõik on kogu aeg kodus, kuid välistada ei saa, et oletatava nähtuse taga on veel midagi.

Miks see üldse oluline on? Varajane puberteet toob tütarlaste jaoks kaasa mitmeid ohte. See paiskab segamini sotsiaal-emotsionaalse arengu tavarütmi ning suurendab depressiooni- ja ärevuseriski.