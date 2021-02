CGI Eesti loob Euroopa kosmoseagentuuri jaoks kosmosemissioonide disainimise tarkvara

CGI Eesti allkirjastas mullu novembri lõpus koostöölepingu Euroopa Kosmoseagentuuriga (ESA), et läbi viia projekt „Digitaalne lahendus kosmosemissioonide maapealse osa projekteerimiseks“ (ingl Advanced Digital Ground Segment Engineering; ADGE).

CGI Eesti juhib projekti raames konsortsiumi, kuhu kuuluvad ka Saksa ja Šveitsi tehnoloogiaettevõtted. Hankelepingu kogumaksumus on 1,3 miljonit eurot.

„Kosmosemissiooni, sealjuures maajaama disain, on keeruline protsess, mis klassikaliselt hõlmab palju paberitööd,“ selgitab CGI kosmosevaldkonna juht Martin Jüssi. „Missiooni eri komponente, näiteks satelliidil asuvaid instrumente, maajaamu, andmearhiive ja infosüsteeme disainivad ning arendavad inseneride meeskonnad."

Selle käigus töötatavd nad välja hulgaliselt nõudeid ning neist tulenevaid spetsifikatsioone sisaldavaid dokumente, mille ajakohasena hoidmine on aeganõudev ja keeruline. Seetõttu on suurenenud risk teha tööprotsessis inimlikke vigu.

"Vigade võimalus tuleb aga miinimumini viia, sest vigade tagajärjed on karmid ja kulukad. Just seetõttu kulub ka kvaliteedikontrollile palju töötunde ja raha. CGI Eesti tarkvaralahenduse eesmärk on kvaliteedikontrollile kuluvat aega ja raha säästa,“ selgitab Jüssi.