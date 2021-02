KUULA | "Istmesoojendus": pidev teedesoolamine teeb meist kõigist kehvemad juhid

Värskeimatest autouudistest on sel korral luubi all Fordi koostöö Google'iga, mis paneb lõpuks ka Android Auto korralikult tööle. Tesla kasumi taga paistavad mitte väga jätkusuutliku ärimudeli kõrvad ning 2022 välja tulev Subaru WRX STI saab olema brändi viimane ainult sisepõlemismootoriga auto. Proovisõiduauto on sel korral Hyundai i30 hübriid.