"Terviseameti andmetel on viimase kolme nädala jooksul - 2021. aasta 2, 3 ja 4. nädalal - olnud 94% haigusjuhtudest sümptomaatilised ja 6% asümptomaatilised," ütles Fortele ameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna spetsialist Jelena Rjabina.

Vastavalt WHO poolt kehtestatud COVID-19 juhudefinitsioonile SARS-CoV-2- viiruse tuvastamisel PCR-meetodiga on ka sümptomite puudumisel tegemist COVID-19 kinnitatud haigusjuhuga. Nii et ametlikult loetakse haigeteks nii sümptomitega kui ilma nendeta nakatunud.