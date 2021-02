Eestisse jõudis Hyundai uuendatud elektriauto Kona Electric – sõiduulatus kuni 660 km

Esilaternate sisemiste raamide sees on kasutusel uudsed mitmetahulised reflektorid (MFR). Laternad on ühendatud kerevärvi rattakoopa kaartega, püstised õhu sissevõtuavad rattakoopa kaarte ees parandavad auto aerodünaamikat, vähendades tuntavalt turbulentsi esirataste piirkonnas. Samal ajal toovad horisontaalsed satiinviimistlusega iluliistud paremini esile funktsionaalsed õhu sissevõtuavad esikaitseraua alaosas, muutes auto hoiaku jõulisemaks.

39,2 kWh akuga KONA-l on vastavad numbrid 435 km ja 305 km. Andmed on mõõdetud WLTP-meetodiga.

Kona Electricu sõiduulatus on üks suuremaid kõigi turul pakutavate elektriautode seas - võimsama akuga mudel suudab linnasõidul läbida kuni 660 km ning selle kombineeritud sõiduulatus on kuni 484 km.

Võimsama aku ja mootoriga mudel kiirendab nullist sajani 7,9 sekundiga, 39,2 kWh akuga mudel aga 9,9 sekundiga ning tippkiirused on vastavalt 167 km/h ja 155 km/h. Pöördemoment on mõlemal puhul 395 Nm.

Auto on saadaval kahe eri akuversiooniga: 39,2 kWh (136 hj / 100 kW) ja 64 kWh (204 hj / 150 kW).

Aga uuest mudelist lähemalt. Selle välimus on niisiis läbinud uuenduskuuri ning saanud puhtama ja julgema uue ilme. Lisaks on täiustatud ka turvavarustust ja tehnoloogiapaketti, kuhu kuulub nüüdsest nt nutitelefoni rakendus Bluelink.

Alates esmasest turule saabumisest 2018. aastal on seda mudelit müüdud üle kogu maailma rohkem kui 120 000 ning sellest üle 53 000 Euroopas. Kusjuures, alates märtsist valmistatakse Kona Electricut Hyundai Tšehhi tehases HMMC - Hyundai Motor Manufacturing Czech. See võimaldab autotootjal ostjate ooteaegu uute elektriautode kättesaamisel märgatavalt lühendada.

Autole täiusliku üldilme andmiseks ehivad samasugused iluliistud ka tagakaitserauda. Uued horisontaalsuunas pikemaks venitatud tagatuled täiendavad suurepäraselt muljet, mille jätab auto puhas esiosa.

Uus Kona Electric on eelmisest versioonist 25 mm võrra pikem. See on saadaval paljude uute kerevärvidega, sh ka kahevärvilise katusega.

Esmakordselt on uus Kona Electric varustatud 10,25-tollise digitaalse näidikuplokiga, Style-i põhivarustusse (Comfordil lisavarustusesse) kuuluv 10,25-tollise ekraaniga audio-, video- ja navigatsioonisüsteem (AVN) on aga saanud kaasa kõik viimased uuendused. AVN-süsteem pakub erinevaid multimeedia- ja mugavusfunktsioone, mille hulka kuuluvad Bluelink-rakendus, Hyundai LIVE-teenused ning Apple CarPlay ja Android Auto tugi.

Uue Kona Electricu omanikud saavad kasutada uusimat Bluelink'i versiooni, mis võimaldab neil kontrollida ja juhtida oma auto teatud funktsioone nutitelefoniga või häälkäsklustega, et teha autosõit veel mugavamaks ja nauditavamaks. Rakendus näitab auto sõiduulatust ja aku seisundit, samuti laadimisaegu erinevate avalike või privaatsete laadimispunktide kasutamisel. Autojuhtidel on ligipääs nutikale aku juhtsüsteemile, et valida laadimiseks ajad, mis vastavad kõige paremini nende päevakavale või rahalistele võimalustele, kasutades ära elektrienergia soodustariife.

Tänu kaugjuhitavale laadimisele saavad uue Kona Electricu omanikud käivitada ja lõpetada auto laadimise Bluelink-rakenduse kaudu vaid ühe nupuvajutusega oma telefoni ekraanil. Külmal aastaajal saavad aga kasutajad sama äpi vahendusel panna enda sisestatud ajal salongi eelsoojendamiseks tööle auto kütteseadme, kui auto on samal ajal ühendatud välise vooluallikaga. See ei tee autos viibimist mitte ainult mugavamaks, vaid säästab ka akuenergiat, mis muidu sõidu ajal salongi kütmiseks kuluks.

Täiustatud Hyundai SmartSense-pakett, millega uus Kona Electric varustatud on, sisaldab mh tagurdamisel tuvastatud ristsuunalise liiklusega kokkupõrke vältimissüsteemi (RCCA) ja pimenurgas tuvastatud sõidukiga kokkupõrke vältimissüsteemi (BCA), mis mitte ainult ei hoiata juhti kokkupõrkeohu eest, vaid rakendavad ka pidurid vajadusel automaatselt tööle. RCCA-süsteem aitab vältida kokkupõrkeid tagurdamisel, kasutades auto andureid, mis tuvastavad mõlemalt küljelt lähenevaid sõidukeid, ning pannes pidurid vajaduse korral tööle. Seevastu BCA-süsteem rakendab pidurid tööle juhul, kui kokkupõrkeoht auto taganurga juures tuvastatud sõidukiga tekib sõidurea vahetusel.

Uute funktsioonide hulka kuulub ka eesoleva sõiduki eemaldumise märguanne (LVDA), mis hakkab tööle juhul, kui eesolev sõiduk on pärast peatumist taas liikumist alustanud ja juht sellele piisavalt kiiresti ei reageeri. Uued turvafunktsioonid on ka ohutu väljumise hoiatus (SEW) ja hõivatud tagaistme märguanne (RSA). Neist esimene hoiatab autos viibijaid juhul, kui nad hakkavad autost väljuma, ent ukse avamine ei ole sel hetkel ohutu. Hõivatud tagaistme märguande (RSA) puhul kontrollitakse aga uksi, jälgides, kas enne sõidu alustamist tagauksi avati või mitte. Kui sõit on lõppenud, annab auto juhiukse avamisel juhile märku, kui keegi või miski asub endiselt tagaistmel.

Uus KONA Electric saabus müügile eile hinnaga alates 31 990 eurot, see käib versiooni Hyundai Kona Electric 39 kWh 136 hj Fresh MY21 kohta.