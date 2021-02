FORTE INTERVJUU | Irja Lutsar: inimesed tulevad mulle nüüd tänaval ligi ja soovivad, et vastu peaksin

Kuna te olete koroonakriisi ajal olnud väga nähtaval, siis olete kogenud pidevalt ka anonüümsete solvajate rünnakuid. Kas need ründed on hoogustunud seoses sellega, et päevakorral on vaktsineerimine ja vaktsiinid ning nende ohtlikkus on olnud traditsiooniliselt fooliummütse kandvate kodanike lemmikteema?

Eelmisel nädalal tuli palju rünnakuid. Varem polegi sellist asja olnud. Ma ei osanud näha ette seda, et peaksin tundma häbi selle pärast, et olen vaktsineeritud. Olen ju ka tervishoiutöötaja ning tervishoiutöötajaid vaktsineeritakse esimeses järjekorras.

Ma arvan, et asi polegi vaktsiinides, vaid inimesed on väsinud. Kuid väsinud on kõik - mitte ainult inimene, kes igapäevaselt meediast neid numbreid loeb, aga ka otsustajad ja haiglates arstid ning õed. Kõik on väsinud.

Sotsiaalmeedias levitatakse pahatahtlikult teie kontakte, et labiilse psüühikaga inimesed teile helistaksid ja kirjutaksid. Kui palju teile kiusajate poolt helistatakse ja kirjutatakse?