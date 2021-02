Kaberneeme, Viru-Nigula ja Lüganuse – selgusid tõenäolised asukohad Eesti esimesele tuumajaamale

General Electric / Hitachi BWRX nuclear.gepower.com

Eestisse tuumaelektrijaamade rajamist uuriv OÜ Fermi Energia on eelanalüüsi põhjal välja selgitanud Eesti piirkonnad, kuhu oleks kõige sobivam reaktorid ehitada, ning on valmis need kohad nüüd avaldama.