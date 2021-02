Omast kogemusest: 5 pisiasja, mis lumises asulas liiklemise lihtsamaks teevad

Terviseedendajad ütlevad siinkohal, et kõige mõistlikum on talvest rõõmu tunda ja auto koju jätta, nautida lund ja karget õhku ning liikuda kondiaurumobiili või ühistranspordiga. Jalgrattaentusiastid ei ütle midagi, sest sõita on koristamata tänavatel päris keeruline ja ei ole ka ohutu, sest teemärgised on lume all ja lumi kuhjub paraku just sinna, kus enne oli rattarada.

Paljude jaoks on ka lühike autosõit harjumus, millest keeruline vabaneda. Ja mõnigi entusiastlik rahvasportlane või rattur lööb käega… ja istub autosse. Sest ühistranspordi suhtes on suurel osal jätkuvalt eelarvamus ning ei ole oskusi viia end kurssi lähiliinide liikumisgraafikutega. Autostumise kaasnähud.

Niisiis on auto (enamasti mingi maasturitaoline moodustis) justkui kõige kindlam liikumisvahend olukorras, kus kõnniteede rookimine on jäetud kinnistuomanike hooleks ja see tähendab, et kontsadel kõpsimise asemel tuleb mõnes kohas käpuli ja neljal jalal liikuda. Rooli istumine ei ole siiski sama mis suvel – lumisesse linnaliiklusesse sukeldumine nõuab ettevalmistamist.

Võta lumelabidas ja tee teed!

Suveks vormi saamine algab esimese suure lumesajuga. Võta labidas ja roogi lumest puhtaks väljasõiduteed ja sõiduki ümbrus. Võid alustada ka auto puhtaksrookimisest, aga võimalik, et selleks hetkeks, kui oled lõpetanud väljasõidutee puhtaks kühveldamise, on Plekk-Liisu jälle lume alla peitu pugenud. Niisiis, lumelabidas kätte ja udjama!

Kortermaja elanikud helistavad haldurile, et küsida, miks lumi ikka veel õue peal on. Hooliv autoomanik evib ka pilvelõhkujas elades väikest labidat, millega oma sõidukile “tee ette teha”. See on vajalik, et alanud sõit parklas ei katkeks – meenutage kasvõi kaubanduskeskuste parkimiskohtadel avanevat pilti, kus tipptunnil kümned autojuhid tulutult üle väikese lumevalli välja tagurdada üritavad.

Aga sellest allpool. Niisiis on vajalik lumelabidas, veel parem kui kaks: üks õue rookimiseks, teine alati kaasas, et auto välja kaevata.

Tee auto korralikult puhtaks!