Vaata, kuidas Eesti ilm on muutunud: ilmateenistus võttis kasutusele uuenenud kliimanormid

Kui eri paikade ilmastikku saab võrrelda mitmel viisil, näiteks mõõtes õhutemperatuuri või sademete kogust, siis kliima võrdlemiseks on kõige objektiivsem kasutada nn kliimanormi mõistet.

Uute kliimanormide järgi on Eestis aasta keskmine õhutemperatuur 6,4 °C, mis on eelmise perioodiga (1981–2010) võrreldes 0,4 °C võrra kõrgem.

Kuude lõikes on Eesti keskmine õhutemperatuur peaaegu kõikidel kuudel tõusnud, mõnel juhul rohkem, mõnel vaid pisut.

Kõige rohkem on ilm muutunud detsembris: keskmine õhutemperatuur on tõusnud 1,0 °C võrra. Veebruari ja novembri keskmine õhutemperatuur tõusis 0,7 °C, oktoobri oma püsib sama. Mai on muutunud vaid 0,1 °C.