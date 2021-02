LHV finantseerib diiselsõiduautode soetamist aastani 2030

„Kui vaatame maailmas ringi ja arvestame kliimasihtidega, on selge, et tulevikku puudutavate otsustega tuleb pigem kiirustada. LHV-s näeme rohepöörde pakutavaid võimalusi majandusele ning leiame, et elektriautode või vesinikautode võidukäigule kaasa aitamine on majanduslikult mõttekas," rääkis LHV liisingu juht Erki Link.