Kõmu: Hyundai kõhkleb, kas ikka tahab Apple'i auto loomisel osaleda

Veebikõmu järgi pole Hyundai siiski innukas Apple'i tulevase auto loomisel kaasa lööma. Korea autofirma juhtkond ei suutvat otsustada, kuidas koostöö täpselt välja näeks ja kas see on üldsegi hea mõte.

Hyundai ei tahtvat üldse teiste tootjatega koostööd teha. Kuna võib uskuda, et Apple'i autot saadab edu, siis on kerge kujutleda, et mõte tulevase rivaali algsele edule kaasa aitamisest rõhub uhkusele ja paneb kõhklema.