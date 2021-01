Veel üks riik otsustas riskida Venemaa koroonavaktsiiniga

Iraani suursaadik Venemaal Kazem Jalali ütles laupäeval, et Teheran loodab saada esimese partii Sputnik V vaktsiini kätte 4. veebruaril. Täiendavad kaks partiid tarnitakse 18. ja 28. veebruariks, lisas ta riiklik uudisteagentuuri IRNA teatel.

Iraani välisminister Mohammad Javad Zarif teatas mõne päeva eest, et islamivabariik on vaktsiini heaks kiitnud.

Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei keelas aga aasta alguses Ameerika Ühendriikides ja Suurbritannias valmistatud vaktsiinide kasutamise, nimetades neid "täiesti ebausaldusväärseteks".

Iraan võitleb Lähis-Ida kõige ohvriterikkama COVID-19 puhanguga, kus enam kui 1,4 miljoni nakatumise kohta on hukkunud üle 57 800 inimese.

Riik väidab, et tema vaenlane USA on karmi sanktsioonirežiimi abil blokeerinud rahva juurdepääsu vaktsiinidele. Kuigi toit ja ravim on sanktsioonide alt väljas, kipuvad rahvusvahelised pangad keelduma Iraaniga seotud tehingutest.

Venemaa registreeris nõukogudeaegse satelliidi järgi nimetatud vaktsiini eelmise aasta augustis, ametlikke teateid suuremahulistest kliinilistest uuringutest pole avalikkusega jagatud. Sputnik V arendajad on aga öelnud, et vaktsiin on enam kui 90 protsenti efektiivne.

Teada on, et Venemaa vaktsiini on otsustanud osta ka Argentiina, Serbia ja - ainsa Euroopa Liidu riigina - Ungari. Euroopa Liidu ravimiamet pole Sputnikut heaks kiitnud.

Eesti on otsustanud hankida vaid neid vaktsiini, mida Euroopa Liit vahendab ja eraldi mitte hankimisega tegeleda.