INTERVJUU | Eesti kõrge ametnik: jutt, et Estonia viis põhja allveelaev, on lihtsalt jabur

Jens Haug Esoniale sukeldumise pressikonverentsil detsembris 2020 Foto: Ilmar Saabas

Juba enne seda, kui 2020. aasta sügisel oli keegi näinud Rootsi filmimehe Henrik Evertssoni dokfilmi Estonia hukust, kuulutati, et rootslasel on tõesti - nagu filmi pealkirigi ütleb - leid, mis muudab kõike. Forte uuris Eesti Ohutusjuurdluse Keskuse juhilt Jens Haugilt, milles see leid seisnes ja kas see tõesti midagi muutis.