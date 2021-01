SSC tegevjuht Jerod Shelby (sugulus kuulsa Carroll Shelbyga puudub) otsustas, et nii ta seda ei jäta – auto on ju 508 km/h (kiiremal otsal kahest isegi 533 km/h) sõitnud, lihtsalt videole läheneti loominguliselt. Uut rekordikatset siiski vältida ei õnnestunud ning sel korral kaasas ta kõik vähegi olulised tegijad.

Uus katse toimus Kennedy Kosmosekeskuse umbes 5-kilomeetrisel maandumisrajal. See on korralik pudelikael auto tõeliste võimete hindamisel – esimene katse toimus umbes 10-kilomeetrisel teelõigul Nevada kõrbes, kuid kuna tegu on avaliku teega, polnud ei selle kvaliteet ega laius uuel katsel turvalisuse tagamiseks piisavad.

Eelmisel korral hüperautot roolinud professionaalne võidusõitja Oliver Webb sai korraliku ehmatuse osaliseks, kui tuul auto kursilt pisut kõrvale, hüplikumale teeosale lükkas. Väidetavalt istus ta pärast seda sõitu nuttes auto kõrvale maha ning ütles, et tema seda enam ei ürita, olgu rekord löödud või mitte. Samas ütles ta hiljem, et isegi kiirusel 533 km/h oli tunda, et autol on veel võhma!