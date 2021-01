Kas koroona vastu vaktsineerimine on verevedeldajat kasutavale inimesele ohutu – ITK arst selgitab

„Verevedeldajat kasutavaid patsiente on Eestis üle 30 000 ja viimastel nädalatel on tihti küsitud, kas süstitavat Covid-19 vaktsiini on ohutu teha patsientidele, kes tarvitavad verevedeldajat. Kas mitte ei tekitata sellega veritsust? Kiirelt vastates: kõik on lubatud, mingit verejooksuriski ei ole," ütles arst.

Antikoagulante tuntakse nimetuste Pradaxa, Eliquis, Xarelto ja Lixiana all.

„Kui te tarvitate nimetatud ravimeid, siis võite end rahulikult ja turvaliselt vaktsineerida Covid-19 vastu. Te ei pea katkestama oma verevedeldaja tarvitamist ka mitte sellel päeval, kui te lähete vaktsineerima," ütles Sukles.

Soovitus on, et kui tehakse peene nõelaga lihasesisene süst õlavarde, siis võib kaks kuni viis minutit kergelt vajutada süstekoha peale, et ei tekiks verevalumit.

„Rõhutan, et kindlasti ei tohi seda kohta hõõruda," sõnas doktor.

On veel neid patsiente, kes kasutavad varfariini ehk marevaani - neile inimestele on oluline teada, et nende INR oleks terapeutilises vahemikus ehk 2-3. Kui varfariini ravi on efektiivne ja ohutu, siis vaktsineerimisele ei ole mitte mingeid vastunäidustusi.

Osa, just kasvajaga seotud, tromboosiga patsiente tarvitab süstitavaid verevedeldajaid ehk Ziborit või Clexane. Ka nendel patsientidel on Suklese sõnul lubatud end vaktsineerida Covidi vastu, piiranguid ei ole.

„Kutsun ülesse kõiki patsiente, kellel on antikoagulant ehk verd vedeldav ravi, vaktsineerima ennast Covid-19 vastu. Nii suudate kaitsta ennast ja enda perekonda. Nii suudame pidurdada haiguse arengut," ütles Kai Sukles.