FOTOD | Üllatav avastus: Kadriorus tuli ehitustööde käigus päevavalgele sadu aastaid vana laevavrakk

Huvitav on avastatud vrakk sellegi poolest, et varem piirkonda analüüsinud georadar, mis suudab tuvastada läbi maapinna objekte, selles asupaigas võimalikule vrakile ei viidanud. Ilmselt segasid siin ka kunagi asunud lõbustuspargi rajatiste vundamendid.

Arheoloog Ants Krauti sõnul on Kiikri 6 aadressil leitud vrakk seitsmes ajalooline puitlaev, mis ümbruskonnast kuue aasta jooksul leitud on.

Kraut lisas, et Eesti Meremuuseumi asjatundjate hinnangul on tegemist umbes veerandiga suure laeva tüürpoordi ehk parempoolse parda põhjaosast. Võimsad kaared ja paksud pardaplangud viitavad suurusele, mis ei jää alla ranna ääres meres olevale suurele, üle 35 meetri pikkusele sõjalaevale Tver. Kuid viimasest erinevalt on Kiikri 6 leiu puhul kogu laeva pealisehitus hoolega lahti saetud, eemaldatud ja tõenäoliselt taaskasutatud.

Tavapraktika näeb ette, et vrakkide leidmisel need puhastatakse, mõõdistatakse ja võetakse puiduproovid. Olenevalt ajaloolisest väärtustest ja seisukorrast jäetakse leid kas samasse paika, kaevatakse välja ja uputatakse meres asuvale säilitusalale või konserveeritakse ja viiakse muuseumisse.

„On kujunemas tavapäraseks, et vrakk jääb oma leiupaika ja kaetakse pinnasega. Nii ka Kiikri 6st leitud laevavraki puhul. Vettinud puidu konserveerimine on väga keeruline ja õhu käes see kaua ei säili." Arheoloog lisas, et osa vrakist lõigati ülejäänu küljest lahti ja teisaldati paigale jäänud vrakiosa kõrvale liivasele pinnasele. Hiljem maetakse ka see teisaldatud vrakiosa samasse asukohta mereliiva alla. „Leid dokumenteeriti põhjalikult, säilitatakse nõuete kohaselt ning see jääb järeltulevatele põlvedele taasavastamiseks," ütles ta.