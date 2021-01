TEADUSARTIKKEL | Kuidas ära tunda tervisepaanikat?

Viirused on oma olemuselt bioloogilised nähtused, ent viirusepuhangul on mõju ka sotsiokultuurilisele dimensioonile - meil on välja kujunenud kollektiivse defineerimise süsteem, mis aktiveerub ohu ja kõrgendatud riski tajumisega, ning paneb meid käituma tavapärasest teistsugusel moel.

Teisisõnu, kui ühiskonnas on pead tõstmas uudne haiguspuhang, mida tajutakse ohuna tervisele ja elule, kipume järgima teatud mustreid, mis väljenduvad kõige nähtavamalt puhangut ümbritsevas diskursuses.

Seda võimegi nimetada tervisepaanikaks (mitte küll meditsiinilises mõttes ega selline, mis väljendub paanikahoos, loodetavasti). Oluline on tähele panna, et puhangu raskusaste ei olegi seejuures niivõrd oluline, kuid samal ajal ei ole välistatud, et tegu võiks olla ka meditsiiniliselt raske epideemiaga.

Seda enam seisame silmitsi keerulise situatsiooniga - teadlased, meditsiinitöötajad, ajakirjandus peavad panustama sellesse, et ühiskond võtaks infektsiooni tõsiselt, samal ajal aga hoidma diskursust proportsioonis, et minimeerida hirmu, stigma, süüdistusi, valeinfot ning suudaksime ühiskonnana parimal võimalikul moel epideemia seljatada.

Seesugune tervisepaanika kutsub esile inimmõistuse normaalse osa, selgus- ja korrastusvajaduse, et tulla toime keerulises situatsioonis. Teisisõnu - ühed esimesed küsimused, mis me küsime, on kelle pärast, miks, kust sündmus on alguse saanud (kust see pärineb, kellelt see pärineb või isegi üksikisiku tasandini välja - kust sa selle said). Nendest trendidest joonistuvad juba selgemini välja kolm suuremat mustrite gruppi - halvustamine ja ohvristamine, õppus ja hoiatus, huumor.

Ikka see hea ja halb, oma ja võõras