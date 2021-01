7 % meestest ei saa lapsi – Tartu teadlased uurivad, miks

Tartu ülikooli info kohaselt on ligi 7% meestest on viljatud ja 60% juhtudel jäävad selle põhjused leidmata. Suures plaanis võib meeste viljatuse põhjused jagada kaheks: häired spermatogeneesis ehk seemnerakkude arengus ning suguelundite või laiemalt urogenitaalsed kaasasündinud arenguhäired, millest kõige tuntum on munandite laskumise häire.

Ülikooli inimese geneetika professor Maris Laan tõdes, et praegu teadaolevaid meeste viljatuse geneetilisi põhjuseid, mida ka kliinilises praktikas uuritakse, on vähe.

Ta selgitas, et meestel on tavapäraselt X- ja Y-sugukromosoom, naistel kaks X-kromosoomi. Osa poisse aga sünnib kahe X-kromosoomi ja ühe Y-kromosoomiga. „Lisaks normaalse spermatogeneesi puudumisele on sellistel meestel ka üldtervisehäireid, mis on tingitud madalast testosteroonitasemest. See nn Klinefelteri sündroom on küllaltki sage: seda esineb kuni neljal mehel tuhandest, aga rohkem kui pooltel juhtudel jääb see elu jooksul diagnoosimata," rääkis Laan.

Androloogi vastuvõtule jõudvatest viljatutest meestest on neid tema sõnul kuni 4%.

Teine tuntud geneetiline põhjus on mingi osa päriliku materjali kadu, mitmekordistumine või asukohavahetus sugurakkude arengu käigus.

„Hinnanguliselt 2,5%-l viljatutest meestest on puudu oluline lõik Y-kromosoomist ja see takistab normaalset spermatogeneesi. Geneetilised põhjused on hästi teada ka seemnejuha päriliku sulguse või väärarengu puhul, mis puudutab 1-2% viljatuse juhtumitest. Sellisel juhul on takistatud munandis küpsenud spermide jõudmine oma sihtmärgini, st spermide jõudmine peenisesse ja ejakulaati ning edasi juba emakasse," rääkis Laan ja täpsustas, et enamik nendest patsientidest kannab mutatsiooni CFTR-nimelises geenis.