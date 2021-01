KOGEMUS | Meie kassil oli koroona...

Tegime kuuri läbi ja läks paremaks, aga päev-kaks peale kuuri lõppu läks kassil jälle kõht lahti. No ikka nii, et lausa tilkus pepust. Lisaks tegime talle ussikuuri.

Määrati antibiootikumikuur koos probiootikumide ja toidulisanditega ning öeldi, et need eelmise omaniku poolt antud silmatilgad olid tegelikult ka antibiootikum.

Mirtel : Seal kliinikus tehti vereproov ja öeldi, et on põletik. Pakuti võimalust rohkem proove teha, mis maksid sadu eurosid, aga nendest loobusime.

Joe : Kui umbes seitsmekuine kass meile toodi, siis ta oli suhteliselt kondine äbarik. Üldiselt saab aru, et kassiga on midagi valesti, kui väljaheide ei ole junn, vaid vedel. Teine märk: ta ei käinud liivakastis, vaid käis oma asju ajamas näiteks voodis või kraanikausis.

Kuidas te üldse teada saite, et lemmik on koroonanakkuse saanud?

Tehti jälle mingid testid, anti nõu ja ravimeid jne, aga paar nädalat hiljem oli seis endine. Siis saime juba Jüri Loomakliinikusse aja. Uus ring, uued testid jne. Paar nädalat hiljem seis ikka sama, sealt osati vähemalt õigesse kohta edasi suunata. Tallinna Loomakliinikusse. Ainult seal oli nimelt kassi jaoks võtta kõhuõõne-spetsialisti.

Tallinna Loomakliinik soovitas ka proovid Saksamaale saata, et põhjalikud uuringud saada. Ja sealt selguski, et Intsul on koroona.

Mirtel: Loomakliinikusse jõudsime 2020. a mai lõpus. Seal tehti vereproov ja ultraheli. Ikka põletik ja osad lümfid kõhuõõnes suurenenud. Määrati uus antibiootikumikuur koos lisadega.

Peale seda viisime kliinikusse kassi kakaproovi, mis saadeti Saksamaale laborisse. Nii selgus, et ongi koroonaviirus (FCoV).

Kuidas Intsu ravisite?

Mirtel: Arst ütles, et sellele otsest ravi pole, lihtsalt saab pikema aja jooksul probiootikume ja ravitoitu. Peaks ise haigusest üle saama, kui hoiduda liigsest stressist ja toetada immuunsust.

Joe: Kokku võttis tervenemine umbes kuus-seitse kuud, kui mu mälu mind ei peta...

Mirtel: Lisainfot saime guugeldades, et see on kergesti leviv viirushaigus, mis on tüüpiline n-ö kassivabrikutes ja turvakodudes, kus on palju kasse koos.

Enamasti kassidel sümptomeid polegi, aga võib tekitada kõhulahtisust nagu Intsul ja haigus võib muutuda ka eluohtlikuks nakkuslikuks peritoniidiks (FIP).

Määrati veel antibiootikume, karmima doosiga, kuni kõht sai enam-vähem korda (juuli 2020). Edasi andsime kaks-kolm kuud probiootikume ja siiani sööb ravitoitu. Kass junnib ja elu on lill!

Joe: Arst ütles ka, et üldiselt saavad kassid koroona oma emalt/pesakonnast.

Mida soovitate teistele kassiomanikele samas olukorras?

Mirtel: Kindlasti kannatlikkust, rohkem hoolivust ja et nad hoiduksid suurematest elumuutustest sel perioodil, kui loom haige on, et mitte tekitada talle stressi.