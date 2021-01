ARVAMUS | Circle K müügidirektor: Eestis on läinud vastupidiselt soovitule

Paar aastat tagasi võeti Euroopa Parlamendis vastu direktiiv, mille eesmärk oli muuta transpordikütused keskkonnasõbralikumaks. Seejuures seati sihiks, et aastaks 2020 peab iga Euroopa Liidu liikmesriik tagama, et tarnitavas transpordikütuses oleks taastuvenergia osakaal vähemalt 10 protsenti. Eesti oli viimane liikmesriik, kes alustas kohustuse rakendamist ja tegi seda tempokalt läbi arvukate seadusemuudatuste.

Viimastel aastatel on Eesti kütuseturul toimunud märkimisväärsed muudatused, alustades taastuvenergia osakaaluga ehk biokütuselisandiga mootorikütuste kohustuslikust kasutuselevõtust ning lõpetades alternatiivkütuste taristu arendamisega. See on vajanud kiiret kohanemisvõimet nii kütusemüüjate kui tarbijate poolt, samuti sisendanud palju ebakindlust valikute õigsuse osas pikemas perspektiivis.

Uude koalitsioonileppesse on sisse kirjutatud, et riik panustab nii elektri-, gaasi- kui vesinikutaristu arendamisse, kuigi investeerida kõikjale kohe ja natukese haaval ei ole otstarbekas ning investeerimisplaan vajaks selget ajakava.

Hetkel puudub Eestis just pikaajalise eesmärgi saavutamise etapiline rakendusplaan ja sihtmärgid, mille täitmisesse panustaksid kollektiivselt nii riik, ettevõtted kui tarbijad. Sisepõlemismootoriga sõidukite vähendamiseks tuleb aga kiiresti ära otsustada, millisesse alternatiivkütusesse ja millal Eesti panustab - kas selleks on elekter, gaas või vesinik?

Tehnoloogia on osutunud suhteliselt lihtsalt kohaldatavaks kuni 5% toornafta asendamisel tavapäraste tehnoloogiate kasutamisel, kuid selle nõrgaks küljeks on peamiselt esimese põlvkonna toorme kasutamine. Sellist ca 5% taastuvenergiaosakaaluga mootoribensiini, millesse tootmisjärgselt ei lisata etanooli, toodab näiteks 2020 aastast väikestes partiides Equinori (end. Statoil) rafineerimistehas Mongstadis, Norras.

Selleks, et mitte lisada bioetanooli mootoribensiini, on rafineerimistehased hakanud kasutusele võtma niinimetatud toornafta koostöötlust (co-processing), kus osa toornaftast asendatakse biokütustega.

See on selge märk, et Eesti tarbijad ei näinud siis ega näe ka täna eelist ja vajadust tarbida etanooliga mootoribensiine ning vastupidiselt soovitule on mootoribensiini 98 tarbimise osakaalu hüppelise kasvuga taastuvenergia summaarne kogus hoopis vähenenud. Sellest ei võida ei keskkond ega tarbija.

Või kõik kolm, kuid konkreetsete tegevuskavadega? Jättes kõik võimalused avatuks ning planeerides peamiselt, mida me järgmisel kümnendil tegema hakkame, et aidata Eesti riigil ja ka Euroopal liikuda soovitud tempos puhtama ja jätkusuutlikuma majandamise poole.

Transpordisektori koguenergia vähendamise vaates on lühiperspektiivis Eesti puhul kõige efektiivsem panustada elektriautode kasutuselevõttu ning laadimistaristu arendamisse, sest siis näeme selle tegevuse tulemusi aastate 2030+ energiatarbimises.

Elektritransport on lähituleviku transport nii Eestis kui kogu maailmas, kuna taastuvelektri kasutus annab ca 50% energiakokkuhoidu kilomeetri kohta. Seda kinnitavad ka tänased arengud, kus kõik suurimad autotootjad investeerivad massiliselt oma autopargi elektrifitseerimisse, muutes seeläbi elektriautod odavamaks ning vastupidavamaks.

Liitiumakude hind on viimase 10 aastaga kukkunud kümnekordselt ja selle trendi jätkudes on ca 5 aasta pärast elektriauto ja sisepõlemismootoriga auto hind võrdne. Juba täna on võimalik ühe elektriauto laadimisega läbida 300-400 km ehk sõita sisuliselt ühest Eesti otsast teise ja tagasi. Igapäevane ühe tarbija kilometraaž on ca 40 km, mis tähendab, et ühe laadimisega saab sõita suisa mitu päeva.

Siiski oleks vaja riigipoolset tuge, et elektrisõidukite soetamine hoogustuks, suureneks tarbimine ning laadimistaristu laieneks. Näiteks Norras, kus uutest autodest moodustavad juba 50% elektriautod, on just valitsus teinud jõulise sammu, mis aitas kaasa elektrisõidukite populariseerimisele. Nii vabastati elektrisõidukite omanikud teatud riiklikest maksudest, autot ostes ei pea tasuma käibemaksu ning elektrisõiduki soetamiseks ostutoetused, mis ei saa otsa vaid paari tunniga ühe taotlusvooru kohta.