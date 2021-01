Kõrvaklapihinnang: Samsung Galaxy Buds Pro: no mitte midagi ei kuule – ja see on suurepärane

Tootja andmeil on Galaxy Buds Pro kõrvaklapid on IPX7 veekindlad, mis tähendab, et neid võib muretult kasutada nii trennis, kus need saavad higiseks, või õues, kus need võivad saada niiskeks. Klappidel on 61 mAh aku, mis võimaldab 5 tundi järjestikust muusikakuulamist kui mürasummutus on sisse lülitatud ja 8 tundi kui see on välja lülitatud. Klappide laadimiskarbis on 472 mAh aku, mis lisab veel 13 tundi kuulamist mürasummutusega ja 20 tundi ilma selleta.